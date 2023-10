Falso delivery roba S/1500 en productos a mujer: “La empresa no me ayudó”

Indignante. La delincuencia no sólo opera en las calles sino también disfrazada de falsos delivery. Una mujer denuncia que fue víctima del robo de más de S/1500 en artículos personales en San Borja.

En entrevista con Panamericana Televisión, la agraviada indicó que la empresa InDriver de taxis y servicios de mensajería y envío de paquetes no le proporcionó la ayuda necesaria para ubicar al mal trabajador.

Según las declaraciones de la mujer afectada, su pesadilla inició cuando decidió solicitar que le envíen de la casa de un amigo unos objetos que dejó olvidados. “El motorizado nunca llegó al destino con el paquete que contenía mi billetera con dinero, un celular y una casaca, el repartidor antes de llegar llamó para decirme que se había confundido de dirección, posterior a ello me bloqueó del WhatsApp y dio por finalizado el servicio en la aplicación”.

EMPRESA NO QUISO AYUDARLA

La afectada declaró que la Empresa no le ofreció ayuda cuando ella decidió realizar el reclamo. “Me dijeron que no me pueden brindar información del motorizado, debido a que es parte de su cartera de trabajadores y si quiero la información, debo dirigirme a fiscalía para que efectúen la orden”, aseveró.

Finalmente, la agraviada logró identificar al repartidor gracias a los datos que aparecen en el pago realizado a través de un aplicativo de billetera electrónica. “Su nombre es Luis Alberto Ramírez García, inmediatamente iniciaré una denuncia penal por el monto de lo robado en contra del sujeto”.