Detienen a banda que robó camión con 8 toneladas de medicinas valorizadas en 100 mil soles

Agentes del Escuadrón de Emergencias detuvieron a cuatro presuntos miembros de la banda criminal "Los Macheteros de Santa Clara", quienes habían robado un camión con 8 toneladas de medicinas valorizadas en 100 mil soles.

Los sujetos fueron intervenidos cuando desmantelaban un camión en un taller del kilómetro 12.9 de la Carretera Central en el distrito de Ate. Al notar la presencia de las autoridades, intentaron ocultarse para no ser capturados.

Cabe precisar que "Los Macheteros de Santa Clara" son una banda delincuencial dedicada al desmantelamiento de vehículos. Los detenidos cuentan con antecedentes por este mismo delito.

CONDUCTOR ESTÁ NO HABIDO

No obstante, la mercadería robada no fue encontrada en el camión, por tal motivo, la Policía Nacional sospecha que el conductor del vehículo que transportaba la medicina hacia Lurín, sería cómplice de este asalto, pues hasta el momento se encuentra como no habido.