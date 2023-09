VMT: encañonan a hermanos y les roban más de 3 mil soles

La inseguridad ciudadana no tiene cuando acabar, dos hermanos fueron víctimas de la delincuencia en las calles de Villa María del Triunfo (VMT) y les arrebataron cerca de 3 mil soles.

ASALTO

En declaraciones para 24 Horas, una mujer que fue víctima de los hampones contó que los ladrones la encañonaron y la despojaron de todas sus pertenencias.

“Hemos sido víctimas (hermano) de asalto a mano armada (…) Veo a mi hermano encañonado y les ruego a los delincuentes que no lo hagan, viéndome desesperada me dieron un cachetadon y me pone el arma en la frente (…) Me saca el dinero, estamos hablando de S/2500 y S/80 que estaban en billetes de 10 soles”, señaló.

Finalmente, los vecinos de VMT pidieron al ministerio del Interior (Mininter) un mayor despliegue policial en el distrito antes de que la delincuencia se apodere de la jurisdicción.