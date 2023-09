¡Mucho cuidado! Sujetos se hacen pasar como fiscalizadores para estafar negocios en Jesús María

En el distrito de Jesús María, la dueña de una pollería se convirtió en víctima de la inseguridad ciudadana, luego que delincuentes se hicieran pasar como fiscalizadores para estafarla y sacarle una fuerte suma de dinero.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la víctima detalló que los falsos fiscalizadores llegaron a su negocio para realizar una presunta inspección e inventaron falsas infracciones con el objetivo de chantajearla y que la dueña acceda a entregar una suma de dinero.

"Me pidieron los fotochecks de los carnés de los trabajadores, yo les mostré y ni siquiera se tomaron el tiempo de revisar y dijeron que estaban por vencer [...] me dijeron que hay motivos para cerrar el negocio y me pidieron 800 soles para que no lo hagan", dijo.

PIDIERON MÁS DINERO

No conformes con el monto exigido, los facinerosos le pidieron 100 soles más a la dueña de la pollería, quien por temor a que cierren su negocio, decidió acceder a los chantajes. Por su parte, el alcalde de Jesús María indicó que ya se tiene identificados a los falsos fiscalizadores, quienes estarían operando desde hace 8 años, y procederán con las acciones legales por el delito de usurpación de funciones.