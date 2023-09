Vicente Romero: cuestionan a ministro por descartar estado de emergencia en otros distritos

El ministro del Interior, Vicente Romero, generó gran controversia al asegurar que no todos los distritos de Lima necesitan ser declarados en estado de emergencia y puso como ejemplo a Surco y San Borja, además de la provincia constitucional del Callao.

“Todos los alcaldes del Callao no necesitan estado de emergencia. Hay lugares como Surco y San Borja que no necesitan estado de emergencia. Un lugar que necesita es SJL, no podemos permitir que en una semana explote dos granadas de guerra”, dijo.

En esa misma línea, el titular de la cartera del Interior anunció la aprobación de una norma que permite a las municipalidades y gobierno regionales a repotenciar a la Policía Nacional con su propio presupuesto, algo que no ha sido bien recibido.

REACCIONES DE ALCALDES

“Ahí vamos a tener un grave problema porque la mayor parte de municipios en el Perú no va a tener posibilidad alguna de donar ni un céntimo a nuestra policía por incapacidad económica”, sostuvo Francis Allison, alcalde del distrito de Magdalena.