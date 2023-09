Estado de Emergencia: empresarios denuncian que no los dejan trabajar

Pequeños empresarios y comerciantes del rubro de restaurantes en San Juan de Lurigancho, denunciaron que efectivos de la policía y funcionarios de fiscalización los obligan a cerrar sus locales como restaurantes, bodegas y afines durante la noche.

Un equipo de 24 Horas, se apersonó hasta la zona en donde pudo recoger las versiones de empresarios de restaurantes en la avenida Los Jardines, una zona comercial en donde no solo existen discotecas y bares, sino también restaurantes que ofrecen el servicio de cena show.

PIDEN QUE LOS DEJEN TRABAJAR

“A partir de las 11:30 la policía y personal de Fiscalización piden a los propietarios que cierren sus locales, estamos de acuerdo con el estado de emergencia, pero también necesitamos que nos dejen trabajar, ellos no hacen distinciones, entre discotecas, locales nocturnos o restaurantes”, manifestó un comerciante.

“La norma o la interpretación sobre el estado de emergencia, no está muy clara para el rubro de restaurantes, pedimos al alcalde que sea claro, muchos restaurantes nos hemos reinventado luego de la pandemia, estamos en una recesión económica así el Gobierno diga que no, los insumos están caros y ahora no nos dejan trabajar”, exhortó el propietario de un restaurante.