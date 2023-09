PNP rescata a menor de 13 años que era explotada sexualmente

Agentes de la Policía Nacional del Perú rescataron a una menor de apenas 13 años de edad, que estaba desaparecida desde el pasado 7 de septiembre y que era explotada sexualmente por un sujeto que la captó por redes sociales.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el coronel PNP, Carlos Malaver, señaló que el sujeto, con engaños, captó a la menor y la llevó a un inmueble ubicado en el distrito de Independencia, donde fue detenido.

Asimismo, el coronel reveló que este sujeto obligaba a la menor a tomarse fotos y otros materiales de connotación sexual, los cuales ofrecía a otras personas a través de internet.

LA PALABRA DEL DETENIDO

Tras ser capturado por las autoridades policiales, el sujeto, identificado como César Edu León Briceño, aseguró que no sabía que la víctima era menor de edad: "Ella me dijo primero que tenía 19 años", dijo.