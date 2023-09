La Molina: abogado de centro comercial asegura que subsanaron observaciones del Ministerio de Vivienda

El alcalde del distrito de La Molina, Diego Uceda, señaló que el Ministerio de Vivienda aún no da la aprobación necesaria para la inauguración del nuevo centro comercial de Cencosud. Esta situación ha causado un grave impacto en la economía de empresas y emprendedores que tenían programado abrir sus tiendas en dicho establecimiento.

El enfrentamiento entre la municipalidad de La Molina y la empresa Cencosud tiene como origen la preocupación del alcalde Diego Uceda, quien asegura que el centro comercial generará caos vehicular de inaugurar, dado que la entrada y salida de este mall se encuentran en la transitada avenida Raúl Ferrero.

Alberto Borea, abogado de Cencosud, informó que tras recibir la notificación sobre esta preocupación, se realizaron las adecuaciones requeridas y se solicitó nuevamente al ministerio de Vivienda una revisión del informe técnico, que tras su análisis en el 2023, fue aprobado.

No obstante, dicho documento no ha sido suficiente para llevar a cabo su apertura. En un informe del 2022, el ministerio de Vivienda declaró nulo el informe técnico otorgado previamente a la empresa por revisores urbanos al considerar que no se cumplían algunas normativas vinculadas al impacto vial, como la afectación de la ciclovía y la ausencia de un plan de mitigación vial.

CENTRO COMERCIAL NO CONTARÍA CON PERMISOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA

El alcalde Uceda asegura que el centro comercial no cuenta con los permisos del ministerio para su apertura.