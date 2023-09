Mujer roba pertenencias de joven que conoció en app tras "pepearlo" en su vivienda

Un joven identificado como Víctor, denuncia haber sido una nueva víctima de las temidas "peperas", luego de haber salido a una cita con una mujer, a quien conoció a través de un aplicativo móvil.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la víctima explicó la fémina y él acordaron salir a una cita cerca a la estación La Cultura y, posteriormente, acudieron a la vivienda del joven, por estar cerca de dicho lugar.

Al día siguiente, Víctor y la "pepera" fueron a comprar pan y otros productos de un minimarket para desayunar, cuando volvieron a la vivienda, la fémina propuso abrir la botella de vino que compraron la noche anterior.

"Ella me comenta que no habíamos llegado a tomar la botella de vino, porque la noche anterior yo me había dormido producto del cansancio, entonces, ella destapa la botella de vino, sirve las 2 copas, me alcanza mi copa, y mientras yo estoy tomando, empiezo a sentirme un poco mareado. Yo recuerdo que seguía conversando con ella estando en ese estado, pero luego no recuerdo más, me desvanecía y cuando desperté eran las 2:30 pm", dijo.

En total, la víctima sufrió el robo de su celular, con todas sus cuentas bancarias, una laptop con toda su información personal, un iPhone, 3 mil soles en efectivo, y unas joyas que eran de su hermana.

VIDEOS ÍNTIMOS

Tras este robo, Víctor revela que se comunicó con la "pepera" para hacerla recapacitar y que devuelva todo lo robado, sin embargo, la delincuente lo amenazó con difundir videos íntimos e información personal de él y sus familiares, información que ya había sido borrado de sus dispositivos pero que esta mujer logró recuperar.