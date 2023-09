VMT: menor de 9 años que se electrocutó en colegio se encuentra estable

Tras conocerse que un menor de 9 años se electrocuto en el colegio Villa Limatambo en Villa María del Triunfo (VMT), la madre del niño contó que su hijo se viene recuperando de manera satisfactorio en el hospital donde fue trasladado.

Asimismo, la primogénita contó que los especialistas de la salud le indicaron que si tiene complicaciones podría llevarlo de regreso al establecimiento sin ningún problema.

MINISTRA DE EDUCACIÓN EN EL PLANTEL

En su visita al colegio, la titular del Minedu, Miriam Ponce sostuvo que dentro del plantel existen algunas aulas que no han sido refaccionadas desde hace más de 5 años.

“Hemos visto que hay 10 aulas que son del 2014 que no tienen pozo a tierra, como no tienen ello, las aulas no pueden ser utilizadas”, expresó.

Finalmente, se conoció que en este plantel de VMT se evaluará en las próximas dos semanas si los menores llevaran clases virtuales mientras se reparan las ineficiencias de la institución educativa.