VMT: niña resulta herida tras colapso de pared por las lluvias

Lamentable. Una menor de cuatro años terminó con el pie enyesado luego que la pared de una vivienda de material rústico colapsara debido a las intensas lluvias en el distrito de Villa María del Triunfo la noche de este viernes 8 de setiembre.

El hecho ocurrió en la zona de cerrito Boca de Sapo, la pequeña se encontraba jugando en el sector cuando la pared se desplomó y terminó por sepultarla. Producto del incidente la menor terminó con una fractura en la tibia.

PIDEN APOYO A LAS AUTORIDADES

La madre de la niña pide apoyo a las autoridades ya que tras el derrumbe se ha quedado sin una techo para pernoctar. A esta hora de la noche, la familia viene trabajando en la remoción de escombros.