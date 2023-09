Madres de los seleccionados viven las previas del Perú - Paraguay

Emocionadas y con los nervios a flor de piel. Así se mostraron las madres de los jugadores peruanos a puertas del partido por las eliminatorias que nuestra selección iniciará con un vibrante partido con la selección de Paraguay.

Por su parte, la mamá del seleccionado Yoshimar Yotún, indicó su manera de especial de disfrutar cada encuentro en donde juega su hijo. “El partido lo vivo con una taquicardia increíble, vamos minuto a minuto alentando a todos los chicos”, manifestó.

CÁBALAS Y MUCHA ESPERANZA

Otra de las madres de los jugadores de la blanquirroja, manifestó que cada uno de los partidos los vive con mucha emoción, alegría y mucha esperanza en su hijo. “Siempre alegre y siempre positivo”, agregó.

Finalmente, entre risas y algarabía, también contaron algunas de las cábalas que realizan previo a cada encuentro. “Como madre y como hincha estoy emocionada, a la hora del partido da nervios, a la hora que juega mi hijo, subo y bajo las escaleras”, dijo una de las madres.

“Cada vez que me hijo me llama la selección, gana, siempre me llama, cuando hace un gol le preparo su ceviche de pota”, afirmó otra entusiasta madre de familia.