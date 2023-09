Asesinan a hombre en el Callao: Familiares sospechan de su compañero de trabajo

La noche del último 24 de agosto, el ciudadano Pablo Rondón Zamudio de 43 años fue asesinado al ser interceptado por presuntos delincuentes que habrían intentado llevarse la camioneta en la que se trasladaba, la cual pertenecía a su centro de trabajo.

Tras una semana de haber ocurrido el crimen, la familia de Rondón Zamudio exige a las autoridades que aceleren las investigaciones, no obstante, sospechan de una persona en específica que estaría detrás de este cruel asesinato.

Los parientes de la víctima denuncian que su muerte se trataría de un encargo y el principal sospechoso sería Junior Alejandro Olivares, compañero de trabajo de Rondón Zamudio.

Los familiares sospechan de este individuo, debido a que le habría pedido a la víctima que desvíe su camino para que lo deje en su vivienda ubicada en el Callao. Lo que más llamó la atención de los familiares fue que los asesinos no se llevaron la costosa mercadería que transportaba en ese momento Rondón Zamudio.

"No se llevaron ni la camioneta ni las cosas que tenía mi hermano, como me dijo el comisario, tenía una mercadería valorizada en 140 mil dólares, ¿Por qué no se llevaron eso y lo dejaron vivo a mi hermano?", dijo la hermana de Rondón.

SOSPECHOSO NO RESPONDE

Un equipo de Panamericana Televisión intentó comunicarse con Junior Alejandro Olivares, para que pueda dar sus descargos sobre esta grave acusación en su contra, pero no hubo respuesta.