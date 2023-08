Sujeto encapuchado incendia fachada de Nido en Salamanca

Confuso incidente. Las cámaras de seguridad captaron cómo un sujeto que transitaba a altas horas de la noche cerca de un nido, vierte un líquido e incendia la fachada de la institución ubicada en Salamanca.

De acuerdo a las imágenes captadas, el sujeto, ingresó hasta el jirón Los Sauces desde el jirón Los Algarrobos para cometer este atentado en contra de este centro educativo.

DESMIENTE EXTORSIÓN

Por su parte, la coordinadora y propietaria de la institución educativa afectada, brindó detalles de lo ocurrido y aclaró que no vienen siendo víctima de extorsión ni amenazas de ningún tipo.

“Yo en ningún momento indicó que es extorsión, todo está en investigación, el lunes en la madrugada, nos avisó que había un incendio por lo que me apersoné a constatar, es la primera vez que pasa, no nos han llamado a pedir dinero, han pasado dos días, no nos han dejado notas amenazantes”, aseveró.