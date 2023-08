SJL: padre exigen a colegio mayor seguridad luego que alumno fuera apuñalado por compañero

Los padres del colegio Santa Rosa Milagrosa, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, exigieron a las autoridades de la institución que brinde mayor seguridad a los estudiantes, luego que un escolar que cursaba el cuarto año de secundaría apuñalara en el pecho a su compañero.

Según los padres que ven en peligro la vida de sus hijos por este episodio, dentro de la institución no existe disciplina y control alguno para evitar que los estudiantes lleven objetos punzocortantes. Además, no sería la primera vez que ocurre este tipo de hechos.

“Estamos muy preocupados porque no tenemos seguridad dentro y fuera del colegio, nosotros enviamos a nuestros hijos a estudiar no a un penal. Necesitamos resguardo policial porque nuestros hijos sales a las 7:30 de la noche”, expresó un padre de familia.

Otra madre de familia señaló que también su menor hijo fue agredido por sus compañeros de grados superiores, quienes llegaron a quemar al escolar. Si embargo, esta situación fue minimizada por el director de la institución.

“Lo único que me pidieron es que le envíe sus cremas. Aquí entran tenedores, cuchillos y tijeras y nadie dice nada. El director no dice nada, no da la cara”, expresó la madre de familia, quien además agregó que las cámaras instaladas en la institución no funcionan.

NO HAY RESPUESTA DEL COLEGIO

Hasta el cierre de esta nota, un equipo de prensa de 24Horas Mediodía intentó recoger la versión del director del colegio Santa Rosa Milagrosa, quien más temprano había señalado que hablará con los padres y los medios de comunicación. Sin embargo, hasta el momento no hay respuesta respecto a las denuncias de los padres.