SJL: Habla madre de escolar que fue apuñalado por compañero afuera de colegio

La madre de un escolar que fue apuñalado en el pecho por un compañero en las afueras del centro educativo donde ambos estudian, ubicado en San Juan de Lurigancho, conversó con Panamericana Televisión para pedir seguridad para su menor agraviado.

En diálogo con este medio, la madre precisó que no enviará a su hijo nuevamente al colegio hasta que el agresor sea expulsado, sin embargo, con total indignación, reveló que las autoridades del centro educativo le dijeron que el estudiante en cuestión no puede ser expulsado ni sancionado.

"Estoy aquí porque no he encontrado solución y tengo miedo que le pase algo a mi hijo, no lo voy a mandar al colegio si no me dan solución. Me dijo el director que no lo pueden expulsar, no lo pueden sancionar. Yo no puedo mandarlo a mi hijo al mismo colegio que el agresor, porque este es un colegio muy pequeño donde todo el tiempo se van a ver y puede pasar a mayores", indicó entre sollozos.

EN DEFENSA DE SU AMIGO

Asimismo, la madre de la víctima explicó que su hijo fue herido porque horas antes intentó defender a uno de sus compañeros, a quien le hacían bullying. En total fueron dos escolares y un sujeto con motocicleta, quienes interceptaron a su hijo para atacarlo.

"Mi hijo me indica que él salió del colegio y 3 chicos se le acercan a él, dos del colegio y uno que no es de acá, y se lo llevan a una parte oscura y ahí lo comienzan a amedrentar y golpear y le han herido en el pecho", sostuvo.