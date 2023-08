‘Ingeniero de la cumbia’ posterga shows tras recibir amenazas de extorsionadores

Un nuevo caso de extorsión se registra en la música cumbiambera, esta vez contra el famoso cantante Alfredo Lizarbe, más conocido como ‘El Ingeniero de la Cumbia’, quien viene siendo víctima de los delincuentes, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según indicó el artista, las amenazas contra él y su familia comenzaron el pasado miércoles, 16 de agosto, donde los delincuentes le exigen un monto de 5 mil soles a cambio de no asesinarlo en una de sus presentaciones.

“El miércoles 16 de agosto comenzaron las llamadas y mensajes con fotos de mi familia, me decían que saben todos mis movimientos de mis presentaciones. Me dicen que me van a poner una granada y me van a matar en mis shows. Me piden 3 mil soles para una persona y 2 mil soles para otra”, señaló.

PRESENTACIONES SUSPENDIDAS

Ante estas amenazas, Alfredo Lizarbe ha tenido que suspender sus presentaciones con su orquesta los fines de semana, por temor a que los delincuentes tomen represalias. Además, señaló que ha denunciado el caso ante la Policía Nacional con todas las pruebas.

“He presentado todas las pruebas ante la policía y me han dicho que mi caso ya está en la Fiscalía quienes están identificando los numero de teléfono y haciendo el seguimiento de las llamadas”, expresó.