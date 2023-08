Comas: Ingresan a vivienda, encañonan a mujer y roban 25 mil soles en objetos de valor

En el distrito de Comas, una familia se convirtió en víctima de la inseguridad ciudadana luego que su vivienda fuera asaltada por delincuentes que aprovecharon que no había nadie para ingresar y llevarse objetos de valor.

Cámaras de seguridad registraron el hecho, Los hampones llegaron el último fin de semana hasta el domicilio ubicado en la urbanización Nuevo Sol del Pinar y treparon la fachada para poder ingresar. Los hampones se llevaron dinero en efectivo, aros de matrimonio y otros electrodomésticos, todo valorizado en 25 mil soles.

ENCAÑONAN A MUJER

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, una de las agraviadas indicó que el día del asalto, su madre llegó a visitarla en el momento en que se encontraban los delincuentes, quienes la encañonaron y la retuvieron por varios minutos.

"Mi mamá no sabía que yo había salido a un sitio lejos. Mi hermano me llamó por teléfono diciéndome que se han metido a robar, pero más fue mi susto cuando me dijeron que han encañonado a mi mamá", explicó.