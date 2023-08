Independencia: Policía vestido de civil se resiste a intervención tras beber licor en parque

En el distrito de Independencia, agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron a un efectivo policial que se encontraba bebiendo licor junto a unos compañeros en un conocido parque de las inmediaciones.

El mal agente fue sorprendido por personal de Serenazgo el último viernes libando licor en el Parque Los Fiscales, el sujeto se resistió a la intervención y se identificó como policía mostrando su placa.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, una de las trabajadoras de Serenazgo señaló que el sujeto ya estaba bajo los efectos del alcohol y tomó una actitud hostil contra los agentes municipales.

"Dijo que no se iba a retirar del punto porque no estaba cometiendo ningún delito, que yo no tenía derecho ni a retenerlo, incluso se puso malcriado con mi compañero", manifestó.

Por su parte, el gerente de seguridad ciudadana de Independencia explicó que agentes de la PNP llegaron a la zona para intervenir al mal policía vestido de civil, quien aseguró tener "un tío" que lo ayudaría a evadir responsabilidades.