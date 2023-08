Chorrillos: Pescadores llevan más de 5 días desaparecidos

Dos pescadores artesanales llevan aproximadamente 96 horas desaparecidos, luego que salieron el último viernes 18 de agosto en busca de encontrar buena pesca. Fueron vistos por última vez en una playa de Chorrillos.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la hermana de José Ayllón, uno de los pescadores desaparecidos, expresó la preocupación que viven tanto ella y como sus familiares y solo pide que encuentren los cuerpos, pues ya perdió la esperanza de que su hermano y su compañero estén con vida.

"Ellos salieron el día viernes y hasta la fecha no aparecen. Hemos pedido apoyo a diferentes sitios, La Marina, el Sindicato de Pescadores que nos está apoyando y han ido de Salvataje también y no aparecen hasta la fecha. Esperamos nomás los cuerpos, porque a estas alturas no sería que estén con vida", dijo.

BÚSQUEDA POR MAR Y TIERRA

Asimismo, el hermano de José Ayllón, hizo un llamado a las autoridades para que realicen la búsqueda de los pescadores por mar y tierra. Por su parte, el día de mañana, la Asociación de Pescadores iniciará una exhaustiva búsqueda por mar.