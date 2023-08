Santa Clara: pollería la “Granja Azul” reabre sus puertas tras dos semanas clausurada

En Santa Clara, el histórico restaurante pollería la Granja Azul, conocida por muchos peruanos como la pionera del pollo a la brasa, abrió nuevamente sus puertas al público hoy martes 22 de agosto, después que el pasado 8 de agosto la Municipalidad de Ate clausurara el establecimiento por presuntamente haber infringido algunas normas.

La gerenta de operaciones del restaurante, Juliana Acuña y Johnny Schuler, director de la Granja Azul dieron una cálida bienvenida a todos los comensales que desde tempranas horas de la mañana llegaron a degustar el suculento y fresco pollo a la brasa.

“después de 14 días estamos felices nuevamente de ver la puerta abierta. Evidentemente han sido días difíciles y complicados sobre todo para las más de 200 personas que laboran, los proveedores y también los clientes. Para todos fue muy angustioso”, señaló el propietario.

Según Schule, el establecimiento tiene mucha historia debido a que varios de los hijos de los extrabajadores que laboraron por muchos años en la pollería fundada por su señor padre, han seguido el legado de sus familias de continuar prestando sus servicios al restaurante.

SOBRE LA CLAUSURA

Para el director de la Granja Azul, todas las observaciones han sido subsanadas en su momento, incluso la multa que se les impuso por no tener algunas señalizaciones de emergencia y otros relacionados a electricidad, fue pagada ese mismo día de la inspección municipal.

“Pagamos la multa a los 5 minutos pese a que a nuestro criterio no ameritaba una clausura. No estaba conectada una luz de emergencia y algunas señaléticas que ya se han corregido, pero no ha habido problemas que ameritaban una clausura”, señaló.