Mujer agredida brutalmente por expareja termina detenida por 48 horas en comisaría

Indignante. Una mujer de 20 años del Callao, denunció que terminó brutalmente golpeada por su expareja quien además la amenazó con un cuchillo tras una discusión en una reunión.

En entrevista para 24 Horas, indicó que no es la única vez, en la cual fue víctima de maltratos y agresiones. “Dos años de relación de golpes e insultos, fueron dos años de infierno por el que pasé”, manifestó.

De acuerdo a la víctima, el último episodio de violencia lo vivió tras una reunión en la que al finalizar tuvieron una discusión, fue al día siguiente el hombre la golpeó mientras aún dormía, e incluso le rompió la cabeza luego de arrojarle un florero de grandes dimensiones.

“Me tiró puñetes en la cara, en el cuerpo, agarró correa y y me empezó a golpear, luego de eso le aventé su celular y como ya no encendía me dijo llama ahora mismo a tu mamá para que me compre uno nuevo con línea y chip”, aseveró la víctima.

LA DETUVIERON POR 48 HORAS

La agraviada también denunció que su agresor identificado como Axel Urteaga, presentó una denuncia en su contra, por lo que al dirigirse a la comisaría le indicaron que la agresión era mutua y según indicó, la mantuvieron detenida por 48 horas.

“Me iban a meter al calabozo, pero como habían otros hombres no lo hicieron y me dijeron que me sentara en una silla”, manifestó. Finalmente la víctima del ataque dijo que esta no sería la primera vez que es agredida, por lo que mostró fotografías como evidencia de hematomas y heridas.