SJL: Madre de familia preocupada por su hija tras ser amenazada con cuchillo por delincuente

Una madre de familia se mostró muy preocupada por el estado emocional de su hija de 13 años, quien fue asaltada por un sujeto que la amenazó con un cuchillo para arrebatarle su teléfono celular, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según su progenitora, la escolar esta muy asustada, hasta llegar al punto de no querer salir más a la calle. “(Mi hija) esta asustada, no está bien, le duele la cabeza. Ya no quiere asistir al colegio. Tampoco quiere salir a la calle”, expresó la madre.

El hecho sucedió el último sábado al promediar las 14.00 horas. Las cámaras de seguridad de un centro educativo lograron captar el preciso momento del robo. En las imágenes se puede apreciar como el delincuente se baja de un vehículo e intercepta a la niña.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Vecinos del distrito exigen mayor seguridad, puesto que los robos hacia los estudiantes siguen en aumento. Los padres de familia piden al alcalde que ponga mayor énfasis en erradicar la inseguridad ciudadana, sobre todo en la zona de Campoy, lugar donde sucedió el robo.