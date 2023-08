Vecino denuncia que no aceptaron su denuncia en comisaría por no ser en "flagrancia"

Un vecino de Comas, denunció que en la comisaría del sector no aceptaron la recepción de su denuncia tras sufrir la intrusión de tres sujetos en su propiedad en donde también funciona una casa de apuestas.

En entrevista para 24 Horas, el propietario del inmueble afectado indicó que uno de los delincuentes ingresó por la parte superior de la puerta, tras romper unos fierros que la protegían.

AFIRMA QUE NO ACEPTARON SU DENUNCIA

De acuerdo a lo indicado por el agraviado, el objetivo de los hampones era la casa de apuestas, mas no los apartamentos que integran el edificio. “Ellos forzaron la puerta principal porque sabían que hay un pasadizo que conecta con el negocio de apuestas”, manifestó.

Finalmente denunció que a pesar de tener todos los elementos probatorios, agentes de la comisaría no le permitieron presentar su denuncia. “Después de recopilar la pruebas, pedimos a la empresa las cámaras que nos brinde las impagenes, reparamos la puerta dañada y llamamos al cerrajero, fuimos a la comisaría, es allí en donde me mandan con el técnico Távara, quien me indicó que (para presentar la denuncia), tenía que ser en flagrancia, que por eso no procedía”, manifestó el propietario.