VMT: delincuentes exigen el pago de 2 mil soles a empresario para no matarlo

Un microempresario del distrito de Villa María el Triunfo viene siendo blanco de los delincuentes quienes le exigen el pago mensual de 2 mil soles parea no atentar contra su vida y la de su familia. El ciudadano dedicado a la venta de repuestos señaló que por temor a represalias ha tenido que cerrar su negocio.

“El último jueves me llego un mensaje de WhatsApp donde me decían que tenía que pagar antes de las 12 del mediodía los 2 mil soles mensuales, sino iban a atentar contra mi vida y la de mi familia. He llamado a la Policía y gracias a ellos se está haciendo el seguimiento”, señaló la víctima.

Además, contó que los delincuentes le envían audios amenazantes y videos con armas de fuego. Todas estas evidencias han sido puestas en conocimiento de la PNP, quien han visitado su domicilio para ver su situación, ya que por temor a que lo asesinen no ha podido salir de su casa a denunciar el hecho.

UNO DE LOS IMPLICADOS FUE DETENIDO

Con ayuda de la Policía Nacional, el empresario señaló que logró pactar una cita con el extorsionador para la entrega de dinero. Sin embargo, a los pocos minutos fue capturado. El implicado en este delito fue identificado como Gino Javier Escudero Dámaso (21).

La víctima teme por su vida después de que uno de los delincuentes fuera capturado, puesto que, sus cómplices le envían audios amenazantes diciendo que se van a vengar por llevarlo a su “amigo” con la Policía.

“Algunos empresarios han tenido que cerrar sus negocios e irse a otro país por temor. Espero que la Policía nos apoye”, señaló.