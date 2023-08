David Waisman tras asalto: "Sospecho que mis enemigos enviaron delincuentes a mi casa"

El exvicepresidente de la República, David Waisman, dio un recorrido por su vivienda en exclusiva a las cámaras de 24 Horas tras ser víctima de un violento robo en su propia casa, ubicada en el distrito de San Isidro.

El político de 86 años de edad en declaraciones para Panamericana Noticias contó los momentos de terror que se vivió en su predio el último jueves 11 de agosto, donde además lo mantuvieron secuestrado junto a su esposa y a una persona de servicio.

“Estuvimos secuestrados al menos 20 minutos, estos delincuentes ingresaron por un muro, se descolgó y luego de eso se fue a mi garaje y abrió la puerta a sus cómplices”, manifestó Waisman mientras recorría los lugares por donde los delincuentes ingresaron a su hogar.

En otro momento explicó los momentos de terror que vivió el personal de servicio y la gran impresión que sufrió al ver a los delincuentes en su dormitorio. “Uno de los delincuentes encañonaron a la empleada que se encontraba en la cocina y les pide que los lleve al dormitorio en donde me encontraba con mi esposa, en ese momento nos pidieron los celulares, me resistí y grité por lo que me dieron un cachazo con el arma”. Indicó el exvicepresidente.

NO DESCARTA ATAQUE DE SUS ENEMIGOS

Finalmente, David Waisman, no descartó sobre el móvil de los delincuentes que invadieron su hogar. “Yo tengo enemigos que los conoce el Perú entero y la prensa, a los que he combatido por corruptos, entonces, yo sospecho que ellos han sido las personas que han enviado a los delincuentes a mi casa para enviarme un primer mensaje, el segundo es la muerte”, aseveró el político peruano.