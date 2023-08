Pueblo Libre: pese a pruebas liberan a sujeto acusado de robar joyas de departamento

Indignante. Jackeline Nazario denunció en 24 de julio el robo de sus joyas y objetos de valor de un departamento en unos condominios, de acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el sujeto ingresó a su residencia en Pueblo Libre y robó sus joyas y demás pertenencias.

Fue el pasado nueve de agosto que agentes de seguridad lograron capturar al delincuente identificado como Roberto Martín Áleman Aguirre, incluso fue detenido portando el reloj y cadena identificados en el video de seguridad mientras efectuaba el robo. Pese a ello la denunciante indicó que lo dejaron en libertad.

LO DEJARON LIBRE

De acuerdo a la agraviada, sólo pudieron retener al sujeto por 4 horas debido a las normas vigentes y temas burocráticos. “Porque no está en las 24 horas de flagrancia no pudieron hacer nada ¿cómo es posible que, teniendo las imágenes del delincuente y evidencias, no pudieron hacer nada?”, sentenció Nazario.