Imitador de Tito Nieves denuncia que extorsionadores lo amenazan con matar a su hija

El ciudadano venezolano Jonathan Montesinos, imitador del cantante Tito Nieves denunció que viene siendo amenazando por parte de extorsionadores que le piden cerca de S/3 mil para dejarlo en paz.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, Montesinos contó que tuvo que enviar a su familia a su país para que no le hagan daño.

De igual manera, el artista mencionó que los extorsionadores le indicaron que si no les entregaba dinero su hija pagaría los platos rotos.

“Empezaron a enviarme audios que si no pagaba iban a matar a mi hija y me la iban a picar. No podía llegar a Lima sin pagar derecho de piso”, indicó.

ATAQUE EN PRESENTACIÓN

En medio de las amenazas, Jonathan Montesinos manifestó que después de salir de una presentación en Zarate, San Juan de Lurigancho (SJL), un grupo de personas lo golpearon para advertirle que no lo dejarían tranquilo si no entregaba dinero.