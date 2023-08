Carabayllo: mujer denuncia a su expareja por publicar fotos íntimas en redes sociales

Una joven madre familia del distrito limeño de Carabayllo, acusó públicamente a su expareja de haberse aprovechado de su confianza luego que publicara sus fotos íntimas en redes sociales, tras haber terminado la relación, por presuntamente haberlo sido infiel con otra persona.

La mujer contó que, su expareja tuvo es acto de venganza, luego que ella saliera de la casa en la que convivían tras descubrir una infidelidad con otra mujer, incluso señaló que la agredió fisicamente en varias ocaciones.

“El 17 de julio, después de varios meses de crisis en la relación decido abandonar la casa por que el ya estaba saliendo con otra mujer, también por que el me pegaba y su familia lo sabe. Nunca lo denuncie porque le tiene un hijo y no quería perjudicarlo, por eso nunca dije nade”, contó la joven.

Asimismo, señaló que las cosas se agravaron cuando ella le pidió explicaciones tras haber encontrado fotos comprometedoras con otra mujer casada. “Empieza a decirle a su hermana que me sacara porque si no va a pegar, y minutos después me llevó contra la pared me tiró una cachetada y me ahorcó”, relató.

TEME POR SU VIDA

La joven madre de familia señaló que tiene varias evidencias de que su expareja la viene hostigando y amenazado. Incluso, para poder crearse una cuenta falsa y publicar las fotos íntimas usó la fecha de nacimiento de su hijo.

“Me he tenido que mudar a la casa de mi madre por temor a que el me haga daño. Tengo mi hijo a quien también lo ha amenazado, porque la cuenta que se ha creado donde se ha publicado mis fotos con la fecha de mi hijo”, acotó.

Finalmente, la víctima señaló que ha denunciado a su expareja ante la Policía Nacional, quienes ya vienen realizando las investigaciones correspondientes.