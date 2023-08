VES: vecinos denuncian que extranjeros convierten parque en cantina al aire libre

El parque Miguel Grau de Villa El Salvador que fue construido para ser un espacio recreacional para los vecinos de la avenida revolución se ha convertido en punto de encuentro de personas extranjeras que lo han convertido en una cantina al aire libre.

De acuerdo a la denuncia presentada por los residentes de la zona, son decenas de extranjeros que llegan al parque en mototaxis sin placa de rodaje para beben licor hasta altas horas de la noche y encienden sus equipos de sonido a alto volumen a tal punto que llegan a ensordecer a los vecinos y transeúntes.

DE DÍA Y DE NOCHE

“Esto es de todos los días, hacen bulla, salgo a las 6 a.m. a pasear a mi perro y la gente sigue tomando en el parque, es un basurero, no tachos de basura hay, además los números de emergencia no funcionan” , afirmó un incómodo vecino.

Como pudo constatar un equipo de 24 Horas, las fiestas descontroladas en el parque suceden a pocos metros de dos comisarías. Por su parte el gerente de seguridad ciudadana de la comuna, se comprometió a brindar más seguridad en la zona y colocar personal permanente de serenazgo.