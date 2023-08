Mujer se salva de ser secuestrada en taxi "inDrive" lanzándose del vehículo

Momentos de terror vivió una joven en el distrito del Cercado de Lima, luego que abordó un taxi de la empresa "inDrive" para reunirse con su madre. La víctima denunció que estuvo a punto de ser secuestrada por el conductor del vehículo.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la víctima, quien responde al nombre de Gianella, notó que el conductor se desvió de su ruta con dirección al cerro San Cristóbal, cuando la mujer le reclamó por lo que estaba haciendo, el sujeto la obligó a guardar silencio, es en ese entonces que Gianella tomó una desesperada pero oportuna decisión para frustrar su secuestro.

"Le pregunto qué ruta estaba agarrando porque se estaba desviando para un cerro (San Cristóbal), él no me respondió, yo le volví a insistir y mirándome de forma amenazante por el retrovisor me dijo que me callara [...] lo único que dije es que me bajo y me tiré del taxi", relató.

Afortunadamente para Gianella, momentos después de escapar del vehículo se encontró con un policía vestido de civil, a quien le contó lo que le había ocurrido para que le brinde la ayuda correspondiente.

NO ERA EL TAXISTA

Un detalle importante es que el sujeto que manejaba el vehículo no era el mismo que figuraba en el aplicativo. La víctima detalló que el vehículo es un suzuki Aerio de color beige de placa A9Q593 y figura al nombre de Jeanpierre Choque.