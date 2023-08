Envían joyas valorizadas en S/5 mil en taxi por aplicativo y desaparecen

El dueño de una joyería del Cercado de Lima, denunció que un paquete de joyas enviadas a través de un servicio de taxi por aplicativo no llegó a destino debido a que el conductor de la unidad se apropió de las joyas valorizadas en S/5 mil.

En entrevista para 24 Horas, el representante del negocio afectado indicó que la empresa InDriver no se ha responsabilizado por lo sucedido. “No tienen oficinas en Perú, la única que ha salido a dar la cara es la dueña del vehículo quien le alquila la unidad al taxista”, dijo el propietario de la joyería.

De acuerdo a lo indicado por el denunciante, se percató que el paquete no había sido entregado cuando vio en el aplicativo de su teléfono que el servicio de envío de paquete había sido cancelado, por lo que de inmediato se comunicó con el taxista identificado como Cristian Eduardo Sánchez Coronel.

CAMBIAN DE VERSIÓN

“Primero me dio una versión que como el destinatario no salía, le entregó el paquete a un sereno, luego la cambió y dijo que había tirado el paquete a la basura, por sus parte la propietaria del vehículo le dio una versión similar indicando que abrieron el paquete y como vieron que eran cosas que no les servía, las arrojaron a la basura”, dijo el afectado.

Finalmente el indignado comerciante indicó que la Policía Nacional ya se encuentra enterada de este caso y pide que le devuelvan sus productos y se sancione severamente a los implicados en este hecho.