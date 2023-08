Juan Pablo León: Municipalidad de Lima no está en facultades de terminar operaciones de peajes

Juan Pablo León, periodista del diario El Comercio, se pronunció sobre la disputa legal entre la Municipalidad de Lima y la concesionaria Rutas de Lima por el conflicto sobre los peajes, que viene generando protestas entre los vecinos de Lima Norte.

En entrevista exclusiva para 24 Horas Mediodía, el hombre de prensa indicó que, pese a que el alcalde Rafael López Aliaga prometió retirar los peajes, esto no podrá ser posible por el momento, debido a la medida cautelar impuesta por in Tribunal internacional.

"El alcalde lo que pidió en un inicio es, no solamente terminar las operaciones (de los peajes), sino, la devolución de los montos. Es importante recordar que, aunque no nos guste, lamentablemente hay un tribunal que determinó que la Municipalidad de Lima debía ponerle freno a esta medida unilateral de terminar el contrato [...] la Municipalidad de Lima en este momento no está en facultades de terminar con las operaciones del peaje", dijo.

VÍAS ALTERNAS

No obstante, Juan Pablo León precisó que en todo país es una obligación contar con vías alternas para que la ciudadanía pueda decidir si decide pagar peaje o no: "Hay otras cosas injustas también [...] hemos detectado que muchos peajes tienen una trampa que nos impide ir por las vías alternas, todo peaje debería tener una vía alterna para que uno tenga la posibilidad de evitarse el pago del peaje, pero estas vías alternas o no existen o están llenas de basura, desmonte, baches, haciendo que finalmente uno esté obligado a pagar el peaje", sostuvo.