Hombre vive una pesadilla luego que su compañera usara sus datos para préstamo “Gota a Gota”

Desde Carabayllo, un hombre contó que vive los días más difíciles de su vida luego que delincuentes lo amenazaran con matarlo, tras un préstamo “Gota a Gota” que hizo su compañera de trabajo usando sus datos personales de él y de otro de su compañero para ponerlos como garantes.

Según relató la víctima, este inconveniente tiene lugar desde el año 2021, donde una de su compañera de la empresa en la que laboraba hizo un préstamo de mucho dinero y a los pocos días renunció al puesto de trabajo.

“Una de mis compañeras de trabajo hace este préstamo sin consultar a mi compañero, a mi jefe y a mí. Se hizo un préstamo de un promedio de 3 mil soles. Ella se retira y se va de viaje a la selva. No cancela y en el mes de noviembre viene hombres a cobrarnos a mi compañero y a mí a la empresa”, señaló el ciudadano.

Por temor a sus vidas y a la de sus familias, la víctima señaló que ambos afectados decidieron pagar la deuda de su compañera. “Nosotros pagamos hasta el mes de diciembre del 2022 los 5 mil soles, sin embrago, nos seguían extorsionado y hasta el mes de marzo nuevamente hemos pagado 3 mil soles más”, relató.

Para el mes de junio, señaló la víctima, que la compañera de trabajo les exige el pago de la deuda a través de un código, ya que si no lo hacían sus familias iban a morir. “Nos dijo que teníamos que pagar si no íbamos a morir, porque a ella no lo van a encontrar”, indicó.

CONTINÚAN LAS AMENAZAS

El hombre quien teme por su vida y la de su familia señaló que, las personas quienes vienen amenazándolo son presuntamente de nacionalidad mexicana y que estas amenazas son a través de llamas telefónicas y mensajes por WhatsApp. “Las amenazas son todos los días. Ya pude la denuncia y hasta hora ni siquiera me citan”, denunció el hombre.