SJM: Vecinos de urbanización Ciudad de Dios piden mayor seguridad ante ola de asaltos

Vecinos de la urbanización Ciudad de Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores, alzaron su voz de protesta ante la ola de asaltos en la zona y la poca presencia de las autoridades policiales y de Serenazgo.

Ante la inactividad de la Municipalidad del distrito, los vecinos se vieron obligados a adquirir con sus propios recursos, cámaras de seguridad, las cuales son monitoreados por los propios habitantes del sector.

Asimismo, revelaron que los estudiantes de un centro educativo aledaño son las principales víctimas de los facinerosos, quienes a bordo de motos lineales y mototaxis, suelen arrebatar los celulares de los escolares y de cualquier transeúnte.

VECINA PERSIGUIÓ A LADRONES

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, una de las vecinas reveló que ya ha sido víctima de estos raqueteros hasta en dos ocasiones, y en la segunda oportunidad puso su integridad en riesgo persiguiendo a los delincuentes, no obstante, logró recuperar el objeto que le arrebataron.

"Ingresaron en un pequeño negocio que tengo en el primer piso de mi vivienda y he tenido que perseguirlos por el puente peatonal que es súper peligroso, me he arriesgado, porque es la segunda vez que me roban, pero pude recuperar mi herramienta de trabajo", sostuvo.

Ante esta situación de total vulnerabilidad, los vecinos exhortaron a la Municipalidad de SJM y a la Policía Nacional para que haya mayor presencia de las autoridades patrullando por las calles de Ciudad de Dios.