Villa María del Triunfo: delincuentes ingresan a vivienda y roban 2 mil dólares

Una cámara de seguridad registró el preciso momento en que dos delincuentes armados ingresan a una vivienda de Villa María del Triunfo para encañonar y robar 2 mil dólares al propietario, quien acababa de salir del banco.

Según la víctima, los sujetos encapuchados aprovecharon un descuido para irrumpir violentamente en su inmueble y, tras amenazarlo de muerte, le pidieron que entregue el dinero que había retirado de una entidad bancaria.

“Yo creo que todo esto viene del banco, porque no hay otra explicación. No sé si terceras personas del banco haya avisado porque no ha pasado ni media hora desde que retiré el dinero”, sostuvo el dueño de la casa.

PIDE CAPTURA DE DELINCUENTES

Este hombre hizo un llamado a las autoridades para que puedan dar con el paradero de los delincuentes al señalar que el dinero iba a ser invertido en un negocio familia y ahora lo ha perdido todo por la inseguridad.