San Juan de Lurigancho: a balazos frustran asalto en casa de apuestas

En medio de una balacera, agentes de la Policía frustraron el asalto a una casa de apuestas ubicada en la cuadra 11 de la avenida Gran Chimú, en la urbanización Zárate, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Uno de los delincuentes logró darse a la fuga, mientras que su cómplice, identificado como Juan Martín Villanueva Zegarra, fue capturado en el preciso momento en que pretendía forzar la puerta del negocio.

“Estos criminales pensaron que iban a robar, pero no se llevaron nada. No pudieron mover ni siquiera los televisores. No tuvieron tiempo de nada porque vino la policía”, dijo el propietario de la casa de apuestas.

EN MANOS DE LA FISCALÍA

Juan Martín Villanueva Zegarra fue trasladado a la comisaría del sector para las diligencias respectivas y en las próximas horas será puesto a disposición del Ministerio Público para la acusación formal por robo.