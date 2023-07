SMP: hijo exige justicia para su padre que murió apuñalado por presunto delincuente

Una familia entera se encuentra enlutada desde hace más de dos semanas luego que un sujeto, quien sería un delincuente, identificado como Augusto Ernesto Basilio Cajo, asesinó a Carlos Villavicencio, tras incrustarle un objeto pulso cortante en el corazón, hecho que sucedió en el distrito de San Martin de Porres.

Basilio Cajo se encontraba en libertad pese a cometer un crimen, sin embargo, la tarde de ayer jueves¡, 20 de julio, fue capturado por la Policía Nacional por violencia familiar. El hijo de Carlos Villavicencio exige a las autoridades que la muerte de su padre no quede impune.

“Lo que pido es justicia ya que por un mal asesoramiento no pusimos la denuncia y estaba libre, pero ahora que está detenido no queremos que lo dejen libre. Este sujeto es quien me arrebato a mi padre y no es justo que lo dejen libre”, señaló.

PIDEN AYUDA

La familia, al conocer la detención de Basilio Cajo fueron a la comisaría, pero no pudieron hacer nada ya que no hay denuncia de por medio. Ellos piden ayuda para un asesoramiento legal para que de esta manera el presunto delincuente no salga en libertad. Solo cuentan con una citación para declarar sobre lo sucedido como testigos.