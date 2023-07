Fiscalía amplía detención preliminar para conductor que chocó con policías

La Fiscalía de la Nación pidió 7 días más de detención preliminar para Ewsin Calla Nayra, conductor de un vehículo que chocó de manera aparatosa con una motocicleta en la que se trasportaban dos efectivos de la Policía Nacional, quienes resultaron gravemente heridos. El hecho se registró el último miércoles, en el Cercado de Lima.

Según Abel, tío del conductor, esta decisión de la Fiscalía no tiene fundamento ya que su sobrino cruzó el semáforo cuando estaba en luz verde, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad que grabaron el suceso.

“Lo que yo puedo apreciar y en el video se ve, es que mi sobrino es inocente, no entiendo por que lo tiene detenido, seguro que debe haber favoritismo con los policías. Mi sobrino, al momento de ser intervenido estaba sobrio y no tiene antecedentes policiales, no tiene papeletas, conduce bajo la ley”, indicó.

Además, indicó que a su sobrino lo tienen como un “delincuente” y que el sustento del fiscal a cargo sobre la ampliación de la detención preliminar sería que podría fugar del país. “El se detuvo y ayudó a los afectivos policiales, activo su seguro, llamó a emergencia para que lo puedan ayudar”, recalcó.

DETENCIÓN

Ewsin Calla Nayra se encuentra detenido en la carceleta de la comisaría de Cotabambas, en el Cercado de Lima, a la espera de que su caso se resuelva. “Sospecho que hay favoritismo de los fiscales a la Policía”, señaló el tío del conductor.