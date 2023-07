Ate: Mujer denuncia a luchador olímpico por agresión

En el distrito de Ate, una mujer quien responde al nombre de Angie Guzmán, denunció a su expareja, un luchador olímpico peruano, por presuntamente agredirla físicamente, luego que ella decidió dar por concluida su relación debido a los constantes actos de infidelidad.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la denunciante indicó que todo empezó el pasado 18 de julio, luego que el presunto agresor regresó a nuestro país tras perder en una torneo de lucha libre y lucha greco romana en Colombia.

"Él me llevó a su casa, fuimos al segundo piso en su cuarto, él compra unas latas de cerveza, tomamos [...] él me enseña los audios de su expareja, que aún seguía comunicándose con ella [...] me estaba engañando estando en una relación, ahí es donde le dije que ya no quiero estar más con él", señaló.

Asimismo, la mujer detalló que el deportista, identificado como Pool Ambrosio, no aceptó que se termine la relación y procedió a golpearla e incluso, a tratar de estrangularla para impedir que se vaya de su cuarto, asimismo, el agresor destrozó el celular de Angie para que no tenga evidencias de sus actos violentos.

ESPALDA DISLOCADA

Producto de la agresión, Angie Guzmán presenta moretones en diversas partes de su cuerpo y tiene la espalda dislocada. Además, reveló que le suplicó por ayuda al hermano de su agresor, pero este minimizó lo que estaba ocurriendo y decidió no ayudarla.