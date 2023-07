Independencia: escolar grave tras ser agredido por su compañero con una manopla de hierro

Un escolar quedó grave luego que su propio compañero le rompiera la cabeza con una manopla, dentro de un colegio ubicado en el distrito de Independencia. De acuerdo a la madre del agraviado, la agresión a su hijo habría sido a manera de venganza por un altercado entre ambos estudiantes.

La madre también contó que su hijo, quien es brigadier, ingresó a su aula y vio a al menor que pertenece al turno mañana, al decirle que se retire el agresor le dio dos golpes en la cabeza. Tras recibir la bruta agresión, el escolar terminó con ocho puntos en la cabeza y con el labio roto.

“Le tiró en la cabeza y en el labio. Tiene hematomas, mi hijo no se pudo defender. Luego cuando ya lo iba a agarrar por las escaleras mi hijo se detuvo, no quería hacerle daño, porque él no es así”, señaló la progenitora del menor agraviado.

La madre exige a las autoridades de la institución que el niño agresor sea separado de la institución pues no es la primera vez que se ve involucrado en este tipo de altercados. Por su parte la hermana del niño agresor detalló que se haría cargo de los gastos médicos.

NO HAY RESPUESTA DEL COLEGIO

Las demás madres de familia también mostraron su indignación ante lo sucedido, sobre todo por el actuar de las autoridades educativas, puesto que hasta el momento no han tenido respuesta.

Si bien la UGEL no permite la expulsión o suspensión de los menores de los centros educativos, el exministro de educación Idel Vexler detalló que si se puede recurrir a lo conocido como "separación positiva".