Los Olivos: padres piden que no liberen a sujeto acusado de violar a su hija

Indignante. El sujeto que rentaba un cuarto a los padres de la adolescente de 14 años es acusado de violación en contra de la menor de edad, motivo por el cual indignados vecinos de la zona conocida como La Huaca, en Los Olivos, lo golpearon.

El sujeto identificado como Carlos Jesús Castillo Alcántara (54) fue emboscado por vecinos y familiares de la víctima quienes le tendieron una trampa para luego conducirlo hacia una comisaría de Los Olivos.

De acuerdo a los padres de la menor, acudieron a la comisaría el pasado lunes en donde les dijeron que al no existir flagrancia delictiva no podían detener al sujeto acusado de violación.

"Me siento impotente de no poder hacer justicia que la policía no me ayude, qué es lo que esperan que tome la justicia por mis manos para que me crean, lo quieren dejar libre, yo quiero que esto le pase a más niñas, que el señor pague por lo que ha hecho", manifestó el indignado padre de la menor agredida.

PIDEN QUE NO LO LIBEREN