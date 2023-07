Mujer discapacitada que sufrió robo de celular pide apoyo para comprase otro dispositivo

Una mujer en silla de ruedas fue víctima de robo de su teléfono celular cuando se encontraba en una cafetería, ubicada en el distrito de Jesús María. Según señaló la agraviada, ella poco o nada pudo hacer, pues no podía seguir a los delincuentes. Además, dijo que los agentes policiales tardaron más de 20 minutos en llegar.

Según se pudo apreciar en las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad instaladas en el interior del establecimiento, la mujer se encontraba doblando las servilletas cuando un hombre entró al local, se acercó sigilosamente y por detrás le arrebató su dispositivo móvil.

Esta no sería la primera vez que esta mujer que se desplaza en silla de ruedas sufre un robo, según indicó, en anteriores ocasiones los delincuentes se han llevado costosos objetos personales. "Me han robado tres bicicletas, una caja fuerte, otro celular y la policía no hace nada”, señaló.

PIDE APOYO

La mujer pide apoyo a las personas de buen corazón para que lo ayuden de menara económica con la compra de otro dispositivo móvil, al igual que la compra de una silla de ruedas, una nueva herramienta que necesita con suma urgencia para poder desplazarse con facilidad.