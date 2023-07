Surco: trabajadora municipal es víctima de extorsionadores del “gota a gota”

Una trabajadora de la Municipalidad de Surco denunció que viene recibiendo constantes amenazas de muerte por parte de extorsionadores luego de que uno de sus compañeros de trabajo solicitara un préstamo denominado “gota a gota”.

“Yo no entiendo por qué me tengo que ser responsable de algo que ni siquiera nos hemos hecho, nosotros no hemos realizado el préstamo”, señaló la víctima, quien pidió ayuda a la policía para identificar a estos criminales.

Incluso, en diálogo con 24 Horas, esta madre de familia sostuvo que los delincuentes dejaron en la puerta de su casa la imagen de un dedo cercenado al lado de una bala, por lo que está evaluando mudarse por seguridad de su familia.

NO ES LA ÚNICA QUE RECIBE AMENAZAS

Sin embargo, lo más preocupante es que ella no sería la única trabajadora de la Municipalidad de Surco que está siendo víctima de extorsionadores. Otros municipales también estarían recibiendo este tipo de amenazas.