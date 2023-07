Hombre denuncia que policía no acudió a investigar el robo de su vehículo

Pide investigación. Un hombre sufrió el robo de su camioneta que tenía estacionada frente a su vivienda en el distrito de San Luis, exige a las autoridades que le brinden mayor atención a su caso que lleva más de un mes sin resolver.

En entrevista para Panamericana Televisión, el agraviado indicó que su vehículo fue robado hace poco más de un mes. “Me percaté del robo cuando volví del trabajo, es allí cuando en lugar de mi vehículo estaba estacionado otro, pregunté a las personas de seguridad del condominio, pero no me dieron razón, luego sólo pude encontrar la alarma que estaba rota”, dijo.

NO LE PRESTARON LA ATENCIÓN DEBIDA

En otro momento de la entrevista también contó que, luego del robo empezó a recibir llamadas exigiéndole que pague S/10 mil por la devolución de su unidad. Además comentó que cuando fue a presentar la denuncia a la comisaría, no le prestaron la atención debida ni le quisieron recibir la alarma rota que llevó, indicando que estaba contaminada.

Tras enterarse que había presentado la denuncia, los delincuentes dejaron de llamarlo para pedirle la suma de dinero por su vehículo. “Después de presentar mi denuncia los ladrones me dejaron de llamar, tuve que ir hasta la Diprove para que tomen mi caso, pero aún así hasta ahora no se han acercado a la zona donde me robaron el carro para investigar el hecho”, manifestó.