Falso Bono Yape: madre abre link que recibió por WhatsApp y le roban cerca de S/500

Preste atención. Una joven madre de familia del distrito del Rímac, denunció que fue víctima de ciberdelincuentes que le sustrajeron dinero de su cuenta del aplicativo Yape tras recibir un mensaje con un link.

En entrevista para 24 Horas, la agraviada manifestó que durante la tarde del pasado lunes le llegó a través de su número de WhatsApp un mensaje indicando que tenía un bono y que cuando abrió el link, la redireccionó a su aplicativo de Yape y fue allí cuando realizaron la ilegal transacción.

"No me percaté bien del mensaje porque me encontraba ocupada realizando mis tareas domésticas, pero cuando me di cuenta que no podía acceder a mi Yape, intenté hacerlo de nuevo y me percaté que habían hecho un depósito de S/460 a la cuenta de un tercero", dijo la madre de familia.

DINERO ERA PARA PAGAR COLEGIO DE SU HIJA

Según la madre de familia, ese dinero estaba destinado para pagar el colegio de mi hija y que ahora se encuentra angustiada porque no podrá realizarlo.

De acuerdo a una captura de pantalla que la agraviada mostró, el dinero sustraído fue depositado a una cuenta a nombre de Hugo César Quiroz Suárez. Además, informó que al hacer el reclamo a la entidad bancaria le indicaron que ellos no se hacían cargo por este tipo de ocurrencias.