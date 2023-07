Alcalde Rafael López Aliaga deja en duda cumplimiento de fallo sobre peajes en Lima

Los limeños continuarán pagando S/6.50 para salir y entrar de la capital, según la última disposición del Tribunal Arbitral ad hoc de la Comisión de las Naciones Unidas. Al respecto, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dejó en duda el cumplimiento del fallo.

En ese sentido, continuó desacreditando la decisión del tribunal que obliga a los limeños continuar pagando los peajes por al menos dos años más, hasta que se resuelva el arbitraje entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima.

Como se recuerda, a través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo sostuvo que el contrato de concesión suscrito entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y Rutas de Lima S. A. C. es lesivo y vulnera derechos.

TÚNEL MIRAFLORES-LA MOLINA

Al ser consultado por la viabilidad del megaproyecto del túnel Miraflores - La Molina, López Aliaga sostuvo que la construcción no es viable. Asimismo, la comuna limeña emitió un comunicado en el que aclara que no está evaluando la construcción de la obra, pues no se encuentra en la lista de megaproyectos a ejecutar.