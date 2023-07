Agraviado de Carlos Wiesse se pronuncia por orden de prisión preventiva de abogado

Este es el caso de Carlos Wiesse, un abogado que el 25 de mayo de este año protagonizó un hecho violento hecho y tras más de dos meses de batalla legal el Poder Judicial solicitó 9 meses de prisión preventiva en su contra.

Pese a que casi acaba con la vida de su propio vecino a punta de disparos, hoy su paradero sigue siendo desconocido. El último hecho de violencia protagonizado por Wiesse, el fiscal no habría tenido en cuenta que el agresor sí conocía a su víctima y el ataque no se trató de un acto involuntario como declaró en su momento el jurista. Además, de no tomar en cuenta los antecedentes.

Además, el fiscal de nombre Mario Concepción Barrón Cerna, sería quien también dejó en libertad a Melisa Gonzáles Gagliufi la responsable de haber atropellado y matado a 2 jóvenes ingenieros en plena avenida Javier Prado.

La víctima de Wiesse denunció que parte de la impunidad de la que hoy goza, se debe a que en primera instancia la Fiscalía no tomó en cuenta una serie de pruebas en contra del abogado para denunciarlo por el delito de intento de homicidio y que llevaron al Poder Judicial a darle solo comparecencia con restricciones.

PRISIÓN PREVENTIVA

La Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Carlos Wiesse por el presunto delito de peligro común y fabricación, o tenencia ilegal de armas, esta medida no podrá hacerse efectiva ya que se encuentra con paradero desconocido.