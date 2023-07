Cañete: hombre es amenazado de muerte tras negarse a pagar préstamo “Gota a Gota”

Un ciudadano de Cañete, en Ica; el cual su identidad se mantendrá en reserva por motivos de seguridad, denunció que vive a amenazado de muerte por parte de delincuentes dedicados al préstamo “Gota a Gota”, esto, luego que accediera a un préstamo de dinero mediante un aplicativo vía internet.

“Hace cinco días entre a un aplicativo donde preste dinero por un monto de 400 soles. El aplicativo de llama “Credi Cash Cash” y tenía que pagar por cada mes durante cuatro meses 120 soles. Sin embargo, pasó 3 días y me estaban cobrando 600 soles y ahora por cada día atrasado me cobran 100 soles más” señaló la víctima.

La persona víctima de estos delincuentes señaló que vive atemorizado por los insistentes mensajes amenazantes que le llegan a su teléfono móvil. Esta situación lo ha obligado a enviar a su familia lejos de su ciudad natal por temor a que los delincuentes tomen represalias en su contra.

“Me envían fotos de mis hijos y esposa. Por el audio que envían paren ser de nacionalidad mexicana. He acudido a denunciar a la comisaria más cercana y me han dicho que no tenga temor por eso, esperan que me pase algo todavía para que actúen”, señaló.

“Cada día que pasa vivo atemorizado, no puedo salir a trabajar, a mi familia ya los he sacado de Cañete y yo también estoy viendo la manera de salir de mi ciudad”, agregó la víctima, quien también señaló que vive en diferentes casas para evitar a los delincuentes.

CAMPAÑA CONTRA EL “GOTA A GOTA”

El Ministerio del Interior en coordinación con la Policía Nacional del Perú han lanzado la campaña “El préstamo gota a gota es un delito. No caigas en deudas imposibles de pagar”, el cual tiene como objetivo sensibilizar y advertir a la ciudadanía sobre el incremento de estos peligrosos préstamos que se ofrecen sin garantías ni aval, pero con altos intereses y que derivan en coacción, amenaza y extorsión.