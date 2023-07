Comandante general de la PNP sobre “Tercera Toma de Lima”: “Lima nunca fue tomada”

Categórico. Durante una conferencia de prensa por la entrega de 2290 cámaras por parte de la municipalidad de Lima, el comandante general de la PNP, Jorge Luis Angulo Tejada, se manifestó respecto a la anunciada nueva “toma” de la ciudad de Lima, en el marco de las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

Sobre el tema, el comandante, detalló que, “no hay una tercera toma porque Lima nunca fue tomada, hay convocatorias a nivel nacional pero no hubo la respuesta, no subestimamos, pero la policía siempre estará alerta a todo intento de acto violento, no permitiremos personajes encapuchados. Brindaremos garantías a las manifestaciones, pero sin palos, sin piedras y pasamontañas” , declaró a la prensa.

NECESARIO INCREMENTO DE CÁMARAS

En otro momento se refirió acerca de la importante cantidad de cámaras de seguridad que fueron entregadas a su institución para combatir la criminalidad. “Las cámaras serán monitoreadas todo el día, por los agentes policiales en coordinación también con las centrales de videovigilancia municipales”, dijo.